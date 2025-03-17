Находящийся под банкротством «Дальполиметалл» получит новых владельцев

Дальнегорский районный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций АО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл”» (г. Дальнегорск, один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата). Стратегическое предприятие в последнее время испытывает сложности, по итогам 2023 года был получен убыток в 165,5 млн рублей. А в начале февраля Арбитражный суд Приморья ввел в отношении «Дальполиметалла» процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев, сообщает ИА PrimaMedia.