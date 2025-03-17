Находящийся под банкротством «Дальполиметалл» получит новых владельцев

Дальнегорский районный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций АО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл”» (г. Дальнегорск, один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата). Стратегическое предприятие в последнее время испытывает сложности, по итогам 2023 года был получен убыток в 165,5 млн рублей. А в начале февраля Арбитражный суд Приморья ввел в отношении «Дальполиметалла» процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев, сообщает ИА PrimaMedia.
Генпрокуратура подала в суд исковое заявление к «Дальполиметаллу» и ещё ряду лиц 17 февраля 2025 года. Ответчиками по делу в том числе выступают кипрские Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited, а также экс-депутат Госдумы РФ Эдуард Янаков, который считается контролирующим лицом «Дальполиметалла». Ранее суд выдал исполнительные листы на наложение ареста на имущество «Дальполиметалла».
О том, что Дальнегорский районный суд Приморского края обратил в доход государства 100% доли акций АО «ГМК “Дальполиметалл”», первым сообщил «Коммерсант» (18+). Позже «Интерфакс» (18+) уточнил со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края, что в доход РФ взысканы 100% акций «Дальполиметалла», принадлежащие «МС-Групп» (67%), Mimoro Constructions Ltd (16,5%) и Wanester Management Limited (16,5%). Решение подлежит немедленному исполнению.
«Дальполиметалл» осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку, эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи — порядка 1 млн тонн руды в год. В 2024 году компания произвела 32 тысячи тонн свинцового и цинкового концентратов.
Власти Приморья отмечали, что компания в настоящее время испытывает сложности в расчетах с кредиторами, что потребовало введения внешнего наблюдения.
«Такая процедура должна привести к финансовому оздоровлению предприятия, помочь урегулировать расчеты как с кредиторами, так и с бюджетом. Она не влечёт остановки деятельности предприятия или сокращения персонала в Дальнегорске», — сказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.
Участники рынка уверены, что, как и в случае с другими национализированными активами, у «Дальполиметалла» в скором времени появится новый собственник.