В Хабаровск прибыли элитные гены для молочных коров из Москвы

Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Замороженные образцы прибыли из Москвы через аэропорт Шереметьево. В аэропорту «Хабаровск (Новый)» груз прошел ветеринарный контроль.
Генетический материал предназначен для местных животноводов. Они планируют использовать его для улучшения пород молочных коров.
Вся продукция соответствует требованиям качества и имеет необходимые сопроводительные документы. Ожидается, что использование этого материала повысит продуктивность поголовья и эффективность производства молока в крае.