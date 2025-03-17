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В Хабаровск прибыли элитные гены для молочных коров из Москвы

В Хабаровский край доставили 380 доз генетического материала крупного рогатого скота.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Замороженные образцы прибыли из Москвы через аэропорт Шереметьево. В аэропорту «Хабаровск (Новый)» груз прошел ветеринарный контроль.

Генетический материал предназначен для местных животноводов. Они планируют использовать его для улучшения пород молочных коров.

Вся продукция соответствует требованиям качества и имеет необходимые сопроводительные документы. Ожидается, что использование этого материала повысит продуктивность поголовья и эффективность производства молока в крае.