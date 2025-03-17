Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за технического сбоя 17 марта

Ранее стало известно, что в Северной столице объявили торги по аренде здания Апраксина Двора. Борьба за два корпуса исторического комплекса стартует 10 апреля. Их намерены сдать сроком на три года. Начальная цена объектов составляет 7,8 миллиона и 15,8 миллиона, соответственно. Судя по опубликованным фото, для начала нежилым постройкам потребуется ремонт, о чем ранее рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».