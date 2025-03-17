Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за технического сбоя 17 марта

Сегодня, 17 марта, Санкт-Петербургская биржа в 10:55 приостановила торги ценными бумагами. Поводом для этого стал технический сбой, о чем сообщили на официальном сайте площадки.
— Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.
UPD: на сайте площадке объявили, что торги возобновят в 12:10. При этом участников предупредили, что они вправе отозвать ранее поданные заявки. Что стало причиной техсбоя, не уточнили.
Ранее стало известно, что в Северной столице объявили торги по аренде здания Апраксина Двора. Борьба за два корпуса исторического комплекса стартует 10 апреля. Их намерены сдать сроком на три года. Начальная цена объектов составляет 7,8 миллиона и 15,8 миллиона, соответственно. Судя по опубликованным фото, для начала нежилым постройкам потребуется ремонт, о чем ранее рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».