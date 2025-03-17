В Омске одобрили строительство новых ЖК возле хоккейной академии «Авангард»

В Омске прошло заседание областного Архитектурно-градостроительного совета, где одобрили несколько проектов застройки. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Компания «ГЛОРАКС-ОМСК Заозерная» займется проектом «Рассвет» — жилого микрорайона из 11 многоэтажек возле моста у Телецентра в Советском округе. Там появятся 2674 квартиры, в которых смогут жить более 4,7 тысячи человек. Также застройщик планирует построить детсад на 100 мест и начальную школу на 240 учеников.
Еще один проект представила компания «Новострой КПД “Академический”» — новый жилой квартал недалеко от хоккейной академии «Авангард». Помимо жилья, на территории предусмотрено строительство детсада и школы.
Кроме того, совет рассмотрел возведение детского сада на 290 мест в ЖК «Снегири» и строительство многоквартирного дома с подземным этажом на улице 6-я Линия.