В Омске одобрили строительство новых ЖК возле хоккейной академии «Авангард»

Компания «ГЛОРАКС-ОМСК Заозерная» займется проектом «Рассвет» — жилого микрорайона из 11 многоэтажек возле моста у Телецентра в Советском округе. Там появятся 2674 квартиры, в которых смогут жить более 4,7 тысячи человек. Также застройщик планирует построить детсад на 100 мест и начальную школу на 240 учеников.