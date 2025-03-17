IT-сфера — отрасль с самыми высокими зарплатами на Кубани

Краснодарский край занял 30-е место среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях по итогам 2024 года.
Согласно исследованию, самые высокие зарплаты в Краснодарском крае наблюдаются в сфере информационных технологий и связи. Средний уровень оплаты труда в этой области составляет 105 тысяч рублей.
В целом, сфера информационных технологий занимает второе место по уровню зарплат среди всех отраслей в регионах России. На первом месте находится добыча полезных ископаемых, а на третьем — государственная служба.
Лидером рейтинга регионов по уровню зарплат стала Сахалинская область, где основной отраслью является добыча нефти и газа. Средний оклад в этой сфере составляет 317 тысяч рублей.
На последнем месте находится Республика Калмыкия. Там самой высокооплачиваемой отраслью является государственная служба, но средний уровень зарплат не превышает 54 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на результатах исследования.