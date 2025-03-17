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Новосибирцам рассказали, кто в регионе зарабатывает больше всех

Сотрудники отрасли информационных технологий в среднем получают в месяц 125 тысяч рублей.

В Новосибирской области озвучили данные о том, какие специалисты получают самые высокие зарплаты в регионе. По информации, опубликованной изданием «Atas.info» со ссылкой на аналитические данные, наибольший доход имеют сотрудники, занятые в сфере информационных технологий.

В среднем, ежемесячная заработная плата работников IT-отрасли составляет 125 тысяч рублей.

По данному показателю Новосибирская область занимает 24-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Лидером рейтинга является Сахалинская область, где работники, занятые в нефтегазовой отрасли, зарабатывают в среднем 317 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Москва, где самые высокие зарплаты у специалистов, оказывающих финансовые услуги — в среднем 302 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где нефтедобытчики получают 244 тысячи рублей.

В конце рейтинга расположились регионы, где наиболее прибыльной является работа в государственных органах: Чечня — 60 тысяч, Ингушетия — 57 тысяч, Калмыкия — 54 тысячи.