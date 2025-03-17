Новосибирцам рассказали, кто в регионе зарабатывает больше всех

В Новосибирской области озвучили данные о том, какие специалисты получают самые высокие зарплаты в регионе. По информации, опубликованной изданием «Atas.info» со ссылкой на аналитические данные, наибольший доход имеют сотрудники, занятые в сфере информационных технологий.
В среднем, ежемесячная заработная плата работников IT-отрасли составляет 125 тысяч рублей.
По данному показателю Новосибирская область занимает 24-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.
Лидером рейтинга является Сахалинская область, где работники, занятые в нефтегазовой отрасли, зарабатывают в среднем 317 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Москва, где самые высокие зарплаты у специалистов, оказывающих финансовые услуги — в среднем 302 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где нефтедобытчики получают 244 тысячи рублей.
В конце рейтинга расположились регионы, где наиболее прибыльной является работа в государственных органах: Чечня — 60 тысяч, Ингушетия — 57 тысяч, Калмыкия — 54 тысячи.