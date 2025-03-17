Новосибирцам рассказали, кто в регионе зарабатывает больше всех

Лидером рейтинга является Сахалинская область, где работники, занятые в нефтегазовой отрасли, зарабатывают в среднем 317 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Москва, где самые высокие зарплаты у специалистов, оказывающих финансовые услуги — в среднем 302 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где нефтедобытчики получают 244 тысячи рублей.