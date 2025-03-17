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На уборку Екатеринбурга вывели 387 рабочих

Столицу Среднего Урала приводят в порядок после снегопада 150 единиц спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

После снегопада, который обрушился на Екатеринбург 16 марта, на улицы города вывели для наведения порядка 153 единицы дорожной техники и 387 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Главная задача коммунальных служб — предотвратить затопления низинных участков городских улиц, для чего сейчас специалисты расчищают от мусора ливневые канализации.

В минувшие выходные улицы Екатеринбурга приводили в порядок 872 дорожных рабочих и 502 единицы спецтехники. Из города вывезли 2,2 тысячи тонн снега, 66 тонн мусора и 115 тонн грязи.

Отметим, что в начале новой рабочей недели в Екатеринбурге продолжается оттепель, горожане жалуются на грязь на дорогах и тротуарах.