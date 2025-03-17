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Белстат заявил про рост доходов белорусов на 13,8%

Белстат сказал, что денежные доходы белорусов увеличились на 13,8%

Источник: Комсомольская правда

Белстат заявил про рост доходов белорусов на 13,8%. Подробности сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

Согласно информации, реальные располагаемые денежные доходы белорусов составили 13,8% в январе 2025 года к аналогичному периоду 2024 года. В ведомстве пояснили, что в общем объеме оплата труда занимает 64,9%. Что касается трансфертов населению (здесь подразумеваются пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты), то указывается 22,2%. Кроме того, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 7,7%, а доходы от собственности — 5,2%.

Ранее мы узнали, почему в Беларуси размер трудовой пенсии может отличаться в разы: «Максимальная — 1600 рублей, а социальная — 223».

Тем временем Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.

А еще ЕАБР заявил про рост зарплаты и увеличение числа незакрытых вакансий в Беларуси.