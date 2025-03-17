Белстат заявил про рост доходов белорусов на 13,8%

Согласно информации, реальные располагаемые денежные доходы белорусов составили 13,8% в январе 2025 года к аналогичному периоду 2024 года. В ведомстве пояснили, что в общем объеме оплата труда занимает 64,9%. Что касается трансфертов населению (здесь подразумеваются пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты), то указывается 22,2%. Кроме того, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 7,7%, а доходы от собственности — 5,2%.