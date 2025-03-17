Власти Балтийска рассказали, как будут сносить чёртову дюжину аварийных домов, куда повадились забираться подростки

В Балтийске чёртову дюжину аварийных домов, куда повадились забираться подростки, будут сносить постепенно. Бывшее общежитие на Ленина ждёт другая судьба. Об этом сообщили представители администрации городского округа в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
«Процесс сноса аварийных домов будет проходить постепенно, потребуется время на демонтаж. Здание на проспекте Ленина, 9, включено в план приватизации в этом году и планируется к реализации для вовлечения в хозяйственный оборот, аналогично зданию, которое расположено напротив вокзала», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось, что чёртову дюжину аварийных домов в Балтийске решили оградить, родителей просили поговорить с подростками.