Власти Балтийска рассказали, как будут сносить чёртову дюжину аварийных домов, куда повадились забираться подростки

«Процесс сноса аварийных домов будет проходить постепенно, потребуется время на демонтаж. Здание на проспекте Ленина, 9, включено в план приватизации в этом году и планируется к реализации для вовлечения в хозяйственный оборот, аналогично зданию, которое расположено напротив вокзала», — говорится в сообщении.