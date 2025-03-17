Обновление парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге обойдется в полмиллиарда

В Екатеринбурге до 1 ноября 2027 года планируют провести благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. Мэрия выставила на торги право провести работы на территории 14,3 гектара. На территории обустроят 108 тысяч квадратных метров газонов, 9,7 тысячи квадратных метров асфальтовых дорожек, 6,9 тысячи — резинового и 4 тысячи — песчаного покрытия.
В парке появится четыре входные группы, пять детских зон для ребят разного возраста, площадка с уличными тренажерами и зона для воркаута, площадки для игры в теннис и баскетбол, а также пространство для выгула собак, смотровая площадка, два туалетных модуля, беговая дорожка.
Начальная сумма контракта составляет 590,4 миллиона рублей.