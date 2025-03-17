Обновление парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге обойдется в полмиллиарда

В парке появится четыре входные группы, пять детских зон для ребят разного возраста, площадка с уличными тренажерами и зона для воркаута, площадки для игры в теннис и баскетбол, а также пространство для выгула собак, смотровая площадка, два туалетных модуля, беговая дорожка.