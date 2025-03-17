В Свердловской области запустили производство виниловых пластинок

В городе Асбест Свердловской области запустили завод по производству виниловых пластинок. Это предприятие стало вторым в стране по выпуску винила: в Москве и на Среднем Урале. Об этом пишет ЕАН.
Уральский завод запустил коллекционер пластинок из Екатеринбурга Станислав Дербышев-Семенов. Сейчас на его предприятии завершаются пуско-наладочные работы, после чего виниловые пластинки будут производить в тестовом режиме.
Производственные мощности позволят выпускать до 50 тысяч пластинок в месяц. Товар востребован из-за моды на винил. Работать предприятие будет с современными исполнителями, альбомы прошлых лет выпускать не планируют из-за сложностей с авторскими правами.
Массовый выпуск виниловых пластинок планируется с мая 2025 года.