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В Свердловской области запустили производство виниловых пластинок

Теперь в России действуют два предприятия по производству винила.

Источник: Комсомольская правда

В городе Асбест Свердловской области запустили завод по производству виниловых пластинок. Это предприятие стало вторым в стране по выпуску винила: в Москве и на Среднем Урале. Об этом пишет ЕАН.

Уральский завод запустил коллекционер пластинок из Екатеринбурга Станислав Дербышев-Семенов. Сейчас на его предприятии завершаются пуско-наладочные работы, после чего виниловые пластинки будут производить в тестовом режиме.

Производственные мощности позволят выпускать до 50 тысяч пластинок в месяц. Товар востребован из-за моды на винил. Работать предприятие будет с современными исполнителями, альбомы прошлых лет выпускать не планируют из-за сложностей с авторскими правами.

Массовый выпуск виниловых пластинок планируется с мая 2025 года.