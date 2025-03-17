Одобрен проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Кинотеатр, построенный в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова, в 1981 году получил статус памятника архитектуры регионального значения. В 2015 году его закрыли на реконструкцию, однако демонтаж несущих конструкций привел к судебным разбирательствам с городской администрацией, длившимся до 2018 года.