Более 1 тысячи рабочих мест создадут для казахстанцев

«Глава государства поручил Правительству приступить к строительству новой автодороги от Астаны через тургайский регион с выходом к Транскаспийскому транспортному коридору. Министерству транспорта необходимо оперативно актуализировать ранее разработанные ТЭО и ПСД, определиться с источниками финансирования и уже в текущем году приступить к строительству», — отметил Премьер-министр.