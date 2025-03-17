Операторов сотовой связи в Казахстане подозревают в сговоре

Зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Болат Самбетов рассказал, что в отношении операторов сотовой связи начали расследование, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мы выявили, что операторы связи одновременно начали стремительно повышать тарифы. В антимонопольной сфере такие действия рассматриваются как согласованные, и сейчас мы детально изучаем ситуацию», — сказал Болат Самбетов в кулуарах мажилиса.
По его словам, в Агентстве анализируют рынок и видят, что тарифы растут.
«Это вызывает вопросы, особенно в условиях усиливающейся конкуренции. Например, мы видим, что у нас есть один из субъектов, тарифы и действия которого могут быть признаны монопольно высокими. Мы выйдем на одного из субъектов с отдельным расследованием уже по монопольно высокой цене. В целом антимонопольный орган тщательно следит за изменением тарифов в этой сфере», — заключил зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году операторов связи в Казахстане оштрафовали на 1 млрд тенге.
Как ранее пояснял заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжас Кабенов, в соответствии с Предпринимательским кодексом с 1 января 2017 года Минцифры как уполномоченный орган не регулирует тарифы на услуги сотовой связи.
«Законом “О связи” операторы устанавливают самостоятельно обоснованные тарифы на услуги. Но если есть какие-то факты необоснованного повышения тарифов, либо вы видите сговор, когда несколько операторов сговорились и поднимают тарифы на услуги — в таком случае есть уполномоченный орган — Агентство по защите и развитию конкуренции. которое непосредственно может уже административное дело возбудить и проверить наличие этого факта», — подчеркнул он.