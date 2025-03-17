Операторов сотовой связи в Казахстане подозревают в сговоре

«Это вызывает вопросы, особенно в условиях усиливающейся конкуренции. Например, мы видим, что у нас есть один из субъектов, тарифы и действия которого могут быть признаны монопольно высокими. Мы выйдем на одного из субъектов с отдельным расследованием уже по монопольно высокой цене. В целом антимонопольный орган тщательно следит за изменением тарифов в этой сфере», — заключил зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции.