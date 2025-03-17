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В Башкирии сформирован план капремонта домов на 2025 год

В Башкирии сформирован план капремонта домов на 2025 год.

Источник: министерство ЖКХ РБ

В Башкирии сформирован план капремонта домов на 2025 год, сообщает министерство ЖКХ РБ. Перечень работ составлен с учетом уровня собираемости начисленных взносов жильцов. В соответствии с документом, запланировано выполнить 653 вида ремонта в 600 многоквартирных домах на общую сумму 5 млрд рублей.

В перечень работ вошли ремонт кровли 222 домов, ремонт фасадов 47 домов, системы водоснабжения и водоотведения отремонтируют в 30 МКД. Электроснабжение обновится в 41 доме, газоснабжение — в 17, чердачные перекрытия утеплят в 21 МКД. Также в 231 жилом доме запланировано поменять 620 лифтов.

Узнать, когда в доме запланирован капитальный ремонт можно на сайте Фонда капремонта в разделе «Найти свой дом».