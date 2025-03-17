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В Перми установили первые балки для нового моста по улице Карпинского

Их привезли из Благовещенска.

Строители установили первые балки для нового моста по улице Карпинского в Перми, сообщает советник губернатора Пермского края, депутат Заксобрания Павел Черепанов. Утром 17 марта Черепанов опубликовал в своём канале пост, посвящённый строительству новой дорожной развязки по улице Карпинского. Как рассказал советник губернатора, в минувшую субботу были установлены первые четыре балки нового моста. Рабочим предстоит возвести ещё 88 балок.

«Всего будет уложено 92 балки (по 23 штуки на каждые 4 пролёта). Длинна каждой балки 24 метра и масса около 40 тонн! Каждую железобетонную конструкцию везли в Пермь из Благовещенска», — рассказал депутат Черепанов. Позже эту информацию подтвердили в министерстве транспорта Пермского края. В ведомстве рассказали, что на стройке окончено возведение свайных оснований. Сейчас рабочие устраивают опоры и занимаются переустройством коммуникаций. В новой дороге будет шесть полос — трамвайные пути будут отделены от автомобилей.