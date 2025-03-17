В Перми установили первые балки для нового моста по улице Карпинского

«Всего будет уложено 92 балки (по 23 штуки на каждые 4 пролёта). Длинна каждой балки 24 метра и масса около 40 тонн! Каждую железобетонную конструкцию везли в Пермь из Благовещенска», — рассказал депутат Черепанов. Позже эту информацию подтвердили в министерстве транспорта Пермского края. В ведомстве рассказали, что на стройке окончено возведение свайных оснований. Сейчас рабочие устраивают опоры и занимаются переустройством коммуникаций. В новой дороге будет шесть полос — трамвайные пути будут отделены от автомобилей.