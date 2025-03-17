Доллар подешевел до 3,11 — так низко он не падал уже давно

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусский рубль укрепился в стоимости ко всем иностранным валютам, кроме российской, свидетельствуют данные валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на 1,01%, или более чем на три копейки. По итогам торгов он установился на отметке 3,1158 рубля. Последний раз такая стоимость у американской валюты на белорусской бирже была в начале августа 2024-го.
В целом же с начала марта валюта США потеряла в цене почти 9 копеек, а с начала года — более 35.
Евро тоже дешевеет, и уже третьи торги подряд лишается нескольких копеек сразу. На старте новой семидневки «мировая резервная валюта № 2» опустилась на 0,70% (минус 2,4 копейки). Стоимость евро сейчас — 3,3711 белорусского рубля.
Вслед за западными валютами дешевеет юань. Для китайской валюты, ставшей в понедельник «легче» на 2 копейки, это уже шестое снижение кряду. К концу торгов за 10 юаней на бирже просили 4,2917 белорусского рубля.
Российский рубль, напротив, продолжает укрепляться. Сегодня он прибавил 0,21% и закрепился на отметке 3,6229 белорусского рубля за сотню. С начала 2025 года валюта восточного соседа подорожала более чем на 27 копеек.