Открылся прием заявок на конкурс грантов губернатора Дона

Заявки принимаются до 15 апреля 2025 года, до 23:59.
В рамках этого конкурса некоммерческие организации региона ежегодно воплощают в жизнь социальные инициативы в области здравоохранения, образования, культуры, экологии и других важных сферах.
В этом году на реализацию общественно значимых социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций будет выделено 93,8 млн рублей.
Размеры грантов, на которые могут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации для реализации проектов, составляют:
- до 600 тысяч рублей;
- до 1200 тысяч рублей;
- до 1700 тысяч рублей;
- до 2000 тысяч рублей;
- до 2500 тысяч рублей.
Итоги конкурса подведут в июле.
Подать заявку можно на сайте ростов.гранты.рф.
Перед подачей проекта рекомендуется ознакомиться с конкурсной документацией.