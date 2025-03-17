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Поезд Самара-Анапа станет двухэтажным

Поезд № 271/272 Самара — Анапа летом 2025 г. станет двухэтажным. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

«Традиционно задействуем все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях — уже готовим вагонный парк и пассажирскую инфраструктуру, — прокомментировали в КбшЖД. — Для комфорта в пути добавили больше мест, заменив на ряде популярных маршрутов одноэтажные составы на двухэтажные».

Так, летом двухэтажными станут четыре поезда, в их числе — № 271/272 Самара — Анапа. В этом же списке составы: № 156/155 Москва — Анапа; № 152/151 Москва — Анапа; один из составов поезда № 168/167 Москва — Симферополь.

«При необходимости, а также при наличии технических возможностей, будем назначать дополнительные поезда и включать дополнительные вагоны в регулярные рейсы», — отмечается в сообщении.