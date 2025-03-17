Поезд Самара-Анапа станет двухэтажным

«Традиционно задействуем все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях — уже готовим вагонный парк и пассажирскую инфраструктуру, — прокомментировали в КбшЖД. — Для комфорта в пути добавили больше мест, заменив на ряде популярных маршрутов одноэтажные составы на двухэтажные».