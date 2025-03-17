Новый штраф появился в Казахстане

«Буквально 13 марта вступил в силу большой пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях. До этого времени за нарушения в сфере прав потребителей у нас было предупреждение. Это являлось официальной санкцией согласно КоАП. Теперь за нарушение прав потребителей будет взыскиваться штраф. Там есть градация: на субъекты малого бизнеса будет 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году) штраф, на средний бизнес — 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), на крупный — 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году). Поэтому, как вы видите, это уже является существенным усилением», — рассказал Серик Кусаинов.