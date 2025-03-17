Новый штраф появился в Казахстане

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 13 марта.
Сегодня на брифинге СЦК о них напомнил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Серик Кусаинов. Один из журналистов спросил: когда казахстанцы, наконец, почувствуют, что их права защищены не на бумаге, а на деле, и какие жесткие меры и реальные штрафы планируются для тех, кто систематически игнорирует закон?
«Буквально 13 марта вступил в силу большой пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях. До этого времени за нарушения в сфере прав потребителей у нас было предупреждение. Это являлось официальной санкцией согласно КоАП. Теперь за нарушение прав потребителей будет взыскиваться штраф. Там есть градация: на субъекты малого бизнеса будет 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году) штраф, на средний бизнес — 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), на крупный — 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году). Поэтому, как вы видите, это уже является существенным усилением», — рассказал Серик Кусаинов.
По данным Комитета по защите прав потребителей, в 2024 году в Минторговли поступило 62,5 тысячи разных жалоб от казахстанцев, за два месяца этого года количество жалоб уже перевалило за 10 тысяч. Большинство претензий казахстанцев адресовано сферам туризма, ЖКХ, здравоохранения и торговли.
Напомним, новые поправки в КоАП также предусматривают следующие изменения.
- За превышение торговой надбавки на социально значимые продукты (статья 204−4 КоАП) наказание также станет более жестким и составит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году) для физлиц и малого бизнеса, 35 МРП (137 620 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса;
- Статья 173 КоАП «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность» дополнится частью 2: за повторное незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность в течение года предусмотрен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году).