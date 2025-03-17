В Свердловской области не смогли продать поселок за 55 млн рублей

Торги должны были состояться 14 марта, но, как указано на площадке, аукцион признали несостоявшимся, на участие в торгах не заявился ни один участник. «Председатель комиссии довел до сведения членов комиссии, что на дату окончания срока подачи, заявки на участие в аукционе не поступили», — указано в документах.