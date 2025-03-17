К 2030 году все села Башкирии обеспечат мобильным интернетом.

Скоростным мобильным интернетом и сотовой связью до 2030 года планируют обеспечить все населенные пункты и деревни Башкирии с населением от 100 человек. Об этом в передаче «Честно говоря» на БСТ сообщил замминистра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов.
«Работа ведется по программе устранения цифрового неравенства, за тот или иной населенный пункт, где требуется интернет, жители могут проголосовать на Госуслугах или при помощи филиалов “Почты России”», — прокомментировал гость прямого эфира.
По данным главы ведомства Геннадия Разумикина, в ближайшем будущем мобильным интернетом покроют все участки от Архангельского района до Белорецка, что составит порядка 165 километров.
«При оптимистичном варианте мы сделаем это в 2026 году, при пессимистичном — в 2027. Также порядка 10 новых базовых станций на 90 км появится на участке от Инзера до Белорецка», — отметил он.