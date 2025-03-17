К 2030 году все села Башкирии обеспечат мобильным интернетом.

Скоростным мобильным интернетом и сотовой связью до 2030 года планируют обеспечить все населенные пункты и деревни Башкирии с населением от 100 человек. Об этом в передаче «Честно говоря» на БСТ сообщил замминистра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов.