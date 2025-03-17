УФАС проверит законность повышения тарифов на проезд в Краснодаре

Согласно материалам дела, КТТУ осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на девяти городских маршрутах: № 2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55. Согласно постановлению администрации Краснодара № 7855 от 5 декабря 2024 года, стоимость проезда и провоза багажа на этих маршрутах установлена в размере 50 ₽ В качестве обоснования повышения тарифа в постановлении указаны рост цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, необходимость обновления подвижного состава, строительства производственных баз и приведения заработной платы сотрудников в соответствие со средним уровнем по городу и пр.