До конца 2028 года на Кубани планируют построить восемь комплексов по переработке и два — по сортировке мусора

Вениамин Кондратьев сообщил, что согласно «дорожной карте» до конца 2028 года необходимо предстоит восемь новых комплексов по переработке и два — по сортировке отходов.
— Причем, четыре из них должны заработать на полную мощность уже через два года. Таким образом, мы должны перейти к сортировке всего мусора и захоронению не более 50 процентов отходов к 2030 году, — заявил глава региона.
Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил о мероприятиях по строительству четырех комплексов по переработке отходов (КПО), которые должны быть готовы в 2027 году. Это КПО «Центральный» в Усть-Лабинском, «Запад» в Крымском районах и «Север» в Ленинградском округе. Их реализуют в рамках концессионных соглашений. Земельные участки переданы концессионерам, идет проектирование.
— Со стороны края обеспечиваем объекты инженерной и транспортной инфраструктурой. Комплексу по переработке отходов «Восток» в Армавире присвоен статус масштабного проекта. Инвестору предоставлен земельный участок, проектирование объекта находится на завершающей стадии. Планируем ввести его в эксплуатацию в декабре 2026 года, — сказал Евгений Пергун.
Кроме того, дополнительно в рамках инвестпроектов АО «Мусороуборочная компания» создают комплексы по переработке мусора: в Краснодаре, Брюховецком и Абинском районах.
В Динском районе получено разрешение на строительство сортировочного комплекса. В Сочи — комплекс работает и будет оснащаться мощностями по компостированию отходов.