На КАМАЗе создают завод мостов

Генеральный директор компании Сергей Когогин решил создать этот завод в рамках структуры первого заместителя генерального директора — исполнительного директора с целью улучшения управления производством автомобильных компонентов и сборкой автомобилей. Новый завод будет сосредоточен на производстве передних осей, механической обработке деталей малых серий, а также выполнит вспомогательные и технологические функции, связанные с производством мостов. Максим Минеев, ранее занимавший должность главного инженера автомобильного завода и исполнявший обязанности директора АВЗ, стал новым директором завода. Директором автомобильного завода назначен Дмитрий Бородинов, который до этого работал заместителем директора АВЗ по автомобилям К5.