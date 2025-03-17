В Татарстане запустили производство крупнейших в РФ полимерных трехслойных труб

Благодаря слоям RC многослойные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, также уменьшается, за счет того, что большая его часть пойдет на покрытие трубы вместо песка. Все это позволяет сократить время на монтаж и прокладку трубопровода.