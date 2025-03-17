Прокуратура помогла достроить проблемный дом в Калининграде

Застройщиком выступало АО СЗ «Акфен», привлекавшее средства граждан по договорам долевого участия.
Чтобы ускорить завершение строительства, прокуратура области вместе с районной прокуратурой взяла объект под особый контроль. Каждую неделю проводились проверки хода строительства. При этом выявлялись серьезные нарушения, в числе которых было и отставание от утвержденного графика работ.
После вмешательства прокуратуры застройщик был вынужден принять срочные меры: скорректировать график работ, а также увеличено количество рабочих на объекте. В результате настойчивой работы надзорного ведомства дом был достроен и введен в эксплуатацию в октябре текущего года.
Проблемный объект исключен из соответствующего реестра, а права дольщиков, наконец, восстановлены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.