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Прокуратура помогла достроить проблемный дом в Калининграде

В Калининграде многоквартирный дом на улице Гайдара, 90 долгое время числился в списке проблемных объектов.

Источник: Бизнес-Калининград

Застройщиком выступало АО СЗ «Акфен», привлекавшее средства граждан по договорам долевого участия.

Чтобы ускорить завершение строительства, прокуратура области вместе с районной прокуратурой взяла объект под особый контроль. Каждую неделю проводились проверки хода строительства. При этом выявлялись серьезные нарушения, в числе которых было и отставание от утвержденного графика работ.

После вмешательства прокуратуры застройщик был вынужден принять срочные меры: скорректировать график работ, а также увеличено количество рабочих на объекте. В результате настойчивой работы надзорного ведомства дом был достроен и введен в эксплуатацию в октябре текущего года.

Проблемный объект исключен из соответствующего реестра, а права дольщиков, наконец, восстановлены, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.