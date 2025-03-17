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В Прикамье для малых техкомпаний могут ввести налоговые льготы

Прикамские компании, включенные в реестр Минэкономразвития России, смогут получить дополнительные меры поддержки в виде налоговых льгот. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, соответствующий законопроект был внесен в краевой парламент.

Источник: telegram-канал Дмитрия Махонина

По данным главы региона, Прикамье занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству малых технологических компаний. В случае принятия закона с этого года организации смогут воспользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль организаций. При выручке до 1 млн руб. размер ставки составит 8%, от 1 млн до 300 млн руб. — 10%, от 300 млн до 2 млрд руб. — 12%, от 2 млрд до 4 млрд руб. — 14%. «Также для таких компаний предлагаем ввести пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. 1% по объекту налогообложения “доходы” и 5% по объекту налогообложения “доходы, уменьшенные на величину расходов”», подчеркнул господин Махонин. Законопроект будет рассмотрен депутатским корпусом в апреле.

В Прикамье на данный момент 91 МТК в разных отраслях деятельности, в том числе изготавливают оборудование для нефтяной и газовой отраслей, датчики для автомобилей, создают компьютерное ПО.