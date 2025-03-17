Финансист Шепелев не исключил доллар по 83 рубля перед его подорожанием

«Российский федеральный бюджет сверстан при курсе 96,5 рубля за доллар и при $69,7 за баррель нефти Brent. Поэтому надеяться, что курс рубля закрепится на текущем уровне в 83,5 рубля, я бы не стал. Курс будет приближен к проектному 96,5 рубля за доллар, инструменты для этого есть», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.