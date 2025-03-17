В Красноярске снесут 35 аварийных домов в 2025 году

Сейчас ведётся демонтаж трёх зданий — двух на улице Квартальной и одного на улице Спандаряна. Уже разобрано аварийное здание бывшей школы искусств № 9 на улице Квартальная, 1, подрядчик занимается вывозом мусора. К сносу жилого дома на улице Квартальная, 9 только приступили, его жильцов — 23 семьи — переселили. Износ стен, перекрытий, фундамента и инженерных сетей в этом здании превышал 70%.