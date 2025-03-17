В Красноярске снесут 35 аварийных домов в 2025 году

В 2025 году в Красноярске планируют снести 35 аварийных домов. Об этом рассказали в городской администрации.
Сейчас ведётся демонтаж трёх зданий — двух на улице Квартальной и одного на улице Спандаряна. Уже разобрано аварийное здание бывшей школы искусств № 9 на улице Квартальная, 1, подрядчик занимается вывозом мусора. К сносу жилого дома на улице Квартальная, 9 только приступили, его жильцов — 23 семьи — переселили. Износ стен, перекрытий, фундамента и инженерных сетей в этом здании превышал 70%.
На снос аварийных построек в этом году выделено 92 миллиона рублей из бюджета. Работы проведут на улицах Семафорной, Спандаряна, Никитина, Станочной, Львовской, Кутузова, Калинина, 2-й и 3-й Смоленской и других. Подрядчика определят по итогам торгов, которые объявят в ближайшее время.
Всего в Красноярске 240 аварийных домов, которые расселяют в порядке очереди. Внеочередное переселение возможно только по решению суда или в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы дом признали аварийным, необходимо заключение специализированной организации. Его могут заказать собственники или управляющая компания, после чего документ рассматривает межведомственная комиссия департамента городского хозяйства и транспорта.
Сейчас переселяют жителей пяти домов на улицах Армейской, Исторической, Брянской и 60 лет Октября. Оценка квартир уже проведена, людей по очереди приглашают ознакомиться с её результатами. Жильцам по договорам соцнайма предоставляют квартиры в городе с аналогичной или большей площадью, а собственникам выплачивают компенсацию или по соглашению сторон предлагают новое жильё.