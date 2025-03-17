МАРТ назвал положенный размер белорусской картошки и допустимые повреждения при продаже

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали о нормах по отношению к картошке в Беларуси.
В частности, МАРТ и заинтересованные с 10 по 14 марта провели мониторинг 437 торговых объектах, проверяя наличие картошки и ее качество. Выяснилось, что в 3% магазинов картофеля в продаже не было, но из-за того, что или машина с товаром не доехала, или картофель вернули поставщику из-за низкого качества и т.д.
Еще в 10% проверенных торговых объектов картофель не соответствовал требованиям законодательства. На клубнях были механические повреждения, поражения от парши, картошка была мокрой или слишком сухой, с кольцевой гнилью, позеленевшая более чем на четверть, слишком мелкая.
В МАРТ напомнили о существовании определенных требований (ГОСТ 7176−2017) к картофелю, реализуемому в магазинах.
Например, может быть позеленевшая картошка в продаже, но, если пятна бледно-зеленого цвета не будут занимать свыше двух квадратных сантиметров площади, и могут быть удалены при обычной очистке. Возможны механические повреждения в виде порезов, вырывов, трещин или вмятин, но не глубже 4 миллиметров и не длиннее сантиметра.
Могут быть на клубнях и поражения от парши, оспороза на площади не более четверти поверхности. Также могут быть и пятна глубокой обыкновенной картофельной парши и порошистой парши, но не глубже двух миллиметров. Возможны в магазинной картошке и поражения от проволочника, но не более одного хода.
— Массовая доля клубней с повреждениями — не более 2%. Массовая доля посторонней примеси, в том числе прилипшей, не более 1%, — добавили в пресс-службе.
А вот позеленевшую более чем на четверть картошку продавать нельзя. Как и клубни, которые повреждены грызунами, были подморожены, запарены, с признаками «удушья», раздавленные, половинки или части картошки. Не допускаются в продажу также и клубни, пораженные мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью и фитофторой.
Стандарт по размеру клубней картофеля: не менее 35 миллиметров в диаметре, но и не более 80 миллиметров.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».
А затем Минсельхозпрод прокомментировал ситуацию с картошкой в Беларуси после критики Лукашенко.