МАРТ назвал положенный размер белорусской картошки и допустимые повреждения при продаже

Могут быть на клубнях и поражения от парши, оспороза на площади не более четверти поверхности. Также могут быть и пятна глубокой обыкновенной картофельной парши и порошистой парши, но не глубже двух миллиметров. Возможны в магазинной картошке и поражения от проволочника, но не более одного хода.