Самозапрет на кредиты установили свыше 160 тыс. жителей Челябинской области

Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.
«По состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 млн россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 млн заявок (91%)», — говорится в комментарии.
Заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тыс. граждан.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва — 663,6 тыс. самозапретов, Московская область — 442,1 тыс., Санкт-Петербург — 306,1 тыс., Башкирия — 215,4 тыс., Свердловская область — 195,2 тыс., Ростовская область — 174,0 тыс., Краснодарский край — 173,3 тыс., Татарстан — 163,9 тыс., Челябинская область — 160,4 тыс., Нижегородская область — 136,4 тыс. самозапретов.