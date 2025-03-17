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Самозапрет на кредиты установили свыше 160 тыс. жителей Челябинской области

Самозапрет на кредиты установили свыше 160 тыс. жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

«По состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 млн россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 млн заявок (91%)», — говорится в комментарии.

Заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тыс. граждан.

В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва — 663,6 тыс. самозапретов, Московская область — 442,1 тыс., Санкт-Петербург — 306,1 тыс., Башкирия — 215,4 тыс., Свердловская область — 195,2 тыс., Ростовская область — 174,0 тыс., Краснодарский край — 173,3 тыс., Татарстан — 163,9 тыс., Челябинская область — 160,4 тыс., Нижегородская область — 136,4 тыс. самозапретов.