Аварийные дома на улице Дружбы в Феодосии частично расселят в апреле

В апреле этого года в Феодосии на улице Дружбы начнется расселение жителей аварийных домов. Процесс будет проходить в два этапа, сообщил в эфире «Радио Крым» глава администрации города Игорь Ткаченко.
Некоторые жители уже посмотрели свои будущие квартиры. По словам Ткаченко, переселение этих граждан запланировано на апрель текущего года.
На втором этапе переселения новые квартиры получат все собственники, у которых официально зарегистрировано право собственности на жилье, независимо от того, где они фактически проживают.
«Часть квартир будет выделена для переселения граждан из других аварийных домов и детей-сирот. Завершить программу на 100% планируется в 2027 году», — сообщил Ткаченко.