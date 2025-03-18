В Ростове перекроют часть дорог с 3 апреля

Кроме того, с 3 апреля по 15 июля из-за ремонтных работ вводятся временные ограничения ещё на нескольких улицах. Так, движение будет затруднено на пяти участках: в переулке Грибоедовском между Социалистической и Нижнебульварной улицами, на улице Панова от Образцовой до Менжинского, на улице Нансена от Мечникова до Театрального проспекта, на улице Новаторов от Ленинского проспекта до дома № 7А, а также на улице Нансена между Шеболдаевым и Дальним переулком.