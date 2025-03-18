Реакция сохранения

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов отмечает, что хотя в Кировском районе Перми, где располагается ППЗ, работает сразу несколько химических предприятий, найти подходящие площади достаточно тяжело. «Причем сегодня в Перми вообще наблюдается дефицит помещений для промышленных производств, — говорит эксперт.— Конечно, теоретически их можно строить с нуля, но это будет дольше, так как нужно время на поиск и подготовку земельного участка, разработку и согласование проектной документации. Обычно сейчас помещения строятся под конкретные производственные линии, поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Ну, и перевозка оборудования сопряжена с дополнительными затратами, что могло бы сказаться на эффективности предприятия».