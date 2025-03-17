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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

При этом официально установленный Центральным банком курс доллара на 17 марта составлял 85,57 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 17 марта внебиржевой курс доллара на международной платформе Forex опустился ниже отметки в 82 рубля, чего не наблюдалось с лета 2024 года.

Согласно данным портала Investing.com, к 18:53 по московскому времени стоимость американской валюты снизилась на 3,49 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув уровня 81,91 рубля.

В то же время официальный курс, установленный Центробанком на этот день, составлял 85,57 рубля.

Ранее Центральный банк России объявил о продлении действующих ограничений на получение наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 сентября 2025 года.