Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

Вечером 17 марта внебиржевой курс доллара на международной платформе Forex опустился ниже отметки в 82 рубля, чего не наблюдалось с лета 2024 года.
Согласно данным портала Investing.com, к 18:53 по московскому времени стоимость американской валюты снизилась на 3,49 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув уровня 81,91 рубля.
В то же время официальный курс, установленный Центробанком на этот день, составлял 85,57 рубля.
Ранее Центральный банк России объявил о продлении действующих ограничений на получение наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 сентября 2025 года.