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Нацбанк ощутимо уменьшил курс доллара и курс евро на 18 марта

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро, но поднял курс российского рубля на 18 марта, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 18 марта 2025 года, вторник. Так, после выходных уменьшены курс евро и курс доллара, однако несколько повышен курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на вторник, 18 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1158 белорусского рубля, 1 евро — 3,3969 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6229 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 17 марта, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос. Сильнее других скорректирован курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0318 белрубля, евро потерял 0,0237 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0077 белрубля.

Тем временем МАРТ сказал, какую картошку нельзя продавать в магазинах в Беларуси.