Россия потратила на обслуживание госдолга рекордную сумму в 2,3 трлн рублей

Рекордные 2,3 трлн были потрачены на обслуживание российского госдолга, сообщила Счетная палата.
Россия в 2024 году потратила на обслуживание госдолга 2,3 триллиона рублей, следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ. Как посчитали некоторые журналисты, эта сумма стала рекордной для страны.
«Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации составили 2 328,7 млрд рублей, или 99,8% показателя сводной росписи», — следует из документа, опубликованного на сайте Счетной палаты. Как отмечают «Известия», эта сумма стала рекордной для России.
В разговоре с изданием Елена Воронкова из РЭУ им. Г. В. Плеханова завила, что резкий рост расходов на обслуживание госдолга вызывает опасения. По ее словам, властям стоит избегать так называемой долговой спирали, когда заимствования прирастают не потому, что средства направлены в экономику, а потому, что приходится погашать все большие проценты по ОФЗ. Воронкова увидела в данной ситуации схожесть с 90-ми годами.
В Минфине сообщили, что беспокоиться по поводу государственного долга не стоит. Он не превысит безопасной отметки и дойдет до значений около 16,5% ВВП, передают заявление ведомства «Известия».
При анализе расходов на обслуживание госдолга с января по март 2024 года Счетная палата фиксировала выделение средств в районе 519 миллиардов рублей. Эти значения на 156 миллиардов превышали показатели 2023 года. При этом вероятность повторения в России экономического кризиса 1998 года крайне низка, сообщал ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.