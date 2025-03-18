Россия потратила на обслуживание госдолга рекордную сумму в 2,3 трлн рублей

В разговоре с изданием Елена Воронкова из РЭУ им. Г. В. Плеханова завила, что резкий рост расходов на обслуживание госдолга вызывает опасения. По ее словам, властям стоит избегать так называемой долговой спирали, когда заимствования прирастают не потому, что средства направлены в экономику, а потому, что приходится погашать все большие проценты по ОФЗ. Воронкова увидела в данной ситуации схожесть с 90-ми годами.