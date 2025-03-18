К мусорному коллапсу в Приморье оказался причастен депутат

Напоминаем, что от жителей Арсеньева с прошлого года поступало множество жалоб на перебои с вывозом мусора с придомовых территорий. Со временем коммунальную услугу гражданам перестали оказывать вовсе, мусор копился в контейнерах и мусоропроводах месяцами, в домах начали плодиться крысы и мыши, которые проникали из мест общего пользования в квартиры. Антисанитарная ситуация вышла на уровень прокурора Приморского края Сергея Столярова, он поручал Роспотребнадзору и Государственной жилищной инспекции разобраться с проблемой, организовав проверки на уровне своих полномочий.