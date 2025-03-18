К мусорному коллапсу в Приморье оказался причастен депутат

Подозреваемый — депутат Арсеньевской думы, он же директор фирмы, являющейся подрядчиком «Приморского экологического оператора». Бригады подрядчика должны были забирать мусор с мест накопления отходов и вывозить на мусорный полигон, однако официальная городская свалка в районе села Старосысоевка к декабрю 2023 года оказалась переполнена.
К июню 2024 года депутат распорядился сфальсифицировать отчёты для экологического оператора, согласно которым в Старосысоевку было вывезено и там захоронено гораздо больше отходов, чем позволили исчерпанные мощности полигона. На основании сфабрикованных документов заказчик заплатил подрядчику более 6,5 миллионов рублей. Владелец фирмы распорядился ими по своему усмотрению. В этих действиях депутата очевидны признаки мошенничества — ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Фигурант, который пока находится в статусе подозреваемого (официальное обвинение ему ещё не предъявлено), но свою вину в махинациях с госконтрактом он признал. По месту его жительства проведены обыски.
Напоминаем, что от жителей Арсеньева с прошлого года поступало множество жалоб на перебои с вывозом мусора с придомовых территорий. Со временем коммунальную услугу гражданам перестали оказывать вовсе, мусор копился в контейнерах и мусоропроводах месяцами, в домах начали плодиться крысы и мыши, которые проникали из мест общего пользования в квартиры. Антисанитарная ситуация вышла на уровень прокурора Приморского края Сергея Столярова, он поручал Роспотребнадзору и Государственной жилищной инспекции разобраться с проблемой, организовав проверки на уровне своих полномочий.
Передача полномочий в сфере обращения с отходами региональным экологическим операторам, которые должны заключать контракты с подрядчиками на транспортировку мусора на полигоны, так называемая мусорная реформа, считается несостоятельной уже и некоторыми представителями Правительства РФ. Это и благодатная почва для мошенничества со стороны подрядчиков, и нежелание заказчиков-операторов проверять, а хватит ли у подрядчиков возможностей исполнить контракт (проблема, характерная, например, для Владивостока).