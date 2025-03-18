В Хабаровском районе в течение двух лет установят почти 100 глэмпингов

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на получение федеральной субсидии для строительства и установки модульных некапитальных средств размещения туристов в период с 2025 по 2027 годы. На выделенные средства в Хабаровском районе установят 92 модульных глэмпинга до 2027 года. Среди получателей субсидии как уже действующие туристические базы, так и новые предприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В конкурсе от района приняли участие 11 предпринимателей, представивших проекты, соответствующие установленным требованиям. Общий объем инвестиций составит более двух миллиардов рублей, из которых более половины будут предоставлены в виде федеральной субсидии, а остальная часть — вложениями инвесторов.
Модульные некапитальные объекты включают быстровозводимые конструкции, такие как контейнерные модули или глэмпинги, предназначенные для круглогодичного комфортного проживания постояльцев. Они оборудованы индивидуальными санитарными узлами, включающими туалет, умывальник и душ. В последнее время такой вид отдыха набирает все большую популярность среди туристов.