В Хабаровском районе в течение двух лет установят почти 100 глэмпингов

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на получение федеральной субсидии для строительства и установки модульных некапитальных средств размещения туристов в период с 2025 по 2027 годы. На выделенные средства в Хабаровском районе установят 92 модульных глэмпинга до 2027 года. Среди получателей субсидии как уже действующие туристические базы, так и новые предприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».