Тишина в грохотках: челябинцы стали реже покупать яйца

Анализ рынка в этой части провели специалисты «Х5 Клуба» по заявке РИА Новости. Челябинская область оказалась в списке регионов, в которых в 2024 году произошло падение спроса на яйцо. За год этот продукт потерял в продажах 13 процентов.
Вместе с Челябинской областью в число регионов с самым заметным падением спроса на яйцо попали Новосибирская, Свердловская и Ростовская области. Наибольший рост спроса на этот продукт зафиксировали в России в Волгоградской области (плюс 28 процентов).
В целом по стране, по подсчетам данной группы аналитиков, которые опирались на данные своих торговых сетей, спрос на куриное яйцо за год вырос на 1 процент.