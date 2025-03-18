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Тишина в грохотках: челябинцы стали реже покупать яйца

Свежее исследование на рынке продуктовых продаж зафиксировало изменение спроса на куриное яйцо. В разных российских регионах ситуация значительно разнится.

Анализ рынка в этой части провели специалисты «Х5 Клуба» по заявке РИА Новости. Челябинская область оказалась в списке регионов, в которых в 2024 году произошло падение спроса на яйцо. За год этот продукт потерял в продажах 13 процентов.

Вместе с Челябинской областью в число регионов с самым заметным падением спроса на яйцо попали Новосибирская, Свердловская и Ростовская области. Наибольший рост спроса на этот продукт зафиксировали в России в Волгоградской области (плюс 28 процентов).

В целом по стране, по подсчетам данной группы аналитиков, которые опирались на данные своих торговых сетей, спрос на куриное яйцо за год вырос на 1 процент.