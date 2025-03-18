Крупное предприятие вернули в руки государства

Также бывший депутат является резидентом Латвии и Кипра. Он управлял предприятием через фирмы Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и Chanam Limited. Позже к ним добавилось АО «МС-Групп», куда были переведены 67% акций. Примечательно, что Chanam Limited недавно прошла перерегистрацию в России на острове Русском.