Крупное предприятие вернули в руки государства

Так, в понедельник, 17 марта, Дальнегорский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства, изъяв активы у структур, связанных с экс-депутатом Госдумы Эдуардом Янаковым.
В СМИ сообщается, что он приобрел комбинат в 2009—2011 годах у бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Сделка проводилась через аффилированные лица и офшорные компании, что позволило Янакову скрыть доходы и выводить средства за границу.
Также бывший депутат является резидентом Латвии и Кипра. Он управлял предприятием через фирмы Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и Chanam Limited. Позже к ним добавилось АО «МС-Групп», куда были переведены 67% акций. Примечательно, что Chanam Limited недавно прошла перерегистрацию в России на острове Русском.
В итоге суд постановил обратить 100% акций АО «ГМК “Дальполиметалл”» в собственность государства.
Активы комбината, включая два рудника в Приморском крае, оцениваются в 270 млрд рублей. Однако финансовое состояние компании оставляет желать лучшего: на конец 2023 года чистые активы составили минус 1,1 млрд рублей, а убыток достиг 165 млн рублей.
Напомним, что ранее еще одно предприятие Дальнегорска также вернулось в собственность государства — Дальнегорский ГОК, специализирующийся на добыче бора. Предприятие также было оформлено на кипрские офшоры.