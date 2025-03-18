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Челябинская область попала в первую десятку по количеству самозапретов на кредиты

До середины марта в России правом на самозапрет кредитов воспользовались 6,2 млн граждан.

Такие подсчеты, как пишет РИА «Новости» провели аналитики Объединенного кредитного бюро. Как отмечается, большинство россиян выбирает для себя полный запрет на кредиты (91%).

Специалистами составлен список российских регионов, жители которых наиболее часто нажимали кнопку «запретить» с 1 по 16 марта, после того, как появилась функция самозапрета на взятие кредитов. Челябинская область в этом списке попала в топ-10, разместившись на девятом месте. Уже установили самозапрет на взятие кредитов 160,4 тыс. южноуральцев. Также большим количеством самозапретов отметились в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Свердловской, Ростовской областях, Татарстане и Нижегородской области.