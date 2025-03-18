Челябинская область попала в первую десятку по количеству самозапретов на кредиты

Специалистами составлен список российских регионов, жители которых наиболее часто нажимали кнопку «запретить» с 1 по 16 марта, после того, как появилась функция самозапрета на взятие кредитов. Челябинская область в этом списке попала в топ-10, разместившись на девятом месте. Уже установили самозапрет на взятие кредитов 160,4 тыс. южноуральцев. Также большим количеством самозапретов отметились в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Свердловской, Ростовской областях, Татарстане и Нижегородской области.