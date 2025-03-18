В поисках рабочих кадров: делегация из Приморья отправилась в Узбекистан

Глава агентства по делам миграции Приморского края Михаил Сорокин отметил, что цель визита — упорядочить поток трудовых мигрантов и привлечь в регион специалистов, востребованных в различных отраслях экономики. Он подчеркнул, что важно учитывать не только профессиональные навыки, но и уровень владения языком. При этом работодатели со своей стороны должны брать на себя обязательства перед трудовыми мигрантами.