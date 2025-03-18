В поисках рабочих кадров: делегация из Приморья отправилась в Узбекистан

Делегация из Приморского края отправилась в Узбекистан с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в состав группы вошли представители ключевых ведомств и предприятий края, включая агентство по делам миграции, министерство здравоохранения, министерство международных и внешнеэкономических связей, а также руководители колледжей и таких компаний, как «Тернейлес», «Доброфлот» и «Лотос».
Основной задачей визита стало знакомство с условиями подготовки иностранных специалистов в Узбекистане и налаживание диалога с местными экспертами, отвечающими за миграционную политику. Делегация планирует посетить центры подготовки рабочих кадров, чтобы обсудить возможности сотрудничества и отбора квалифицированных специалистов для нужд Приморья.
Глава агентства по делам миграции Приморского края Михаил Сорокин отметил, что цель визита — упорядочить поток трудовых мигрантов и привлечь в регион специалистов, востребованных в различных отраслях экономики. Он подчеркнул, что важно учитывать не только профессиональные навыки, но и уровень владения языком. При этом работодатели со своей стороны должны брать на себя обязательства перед трудовыми мигрантами.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа агентства по делам миграции в Узбекистане позволит более эффективно подбирать кадры для приморских предприятий. Новое ведомство создано по его инициативе.