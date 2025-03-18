В Красноярском крае выросла выручка крупного и среднего бизнеса

В Красноярском крае выручка крупного бизнеса увеличилась. Об этом сообщает исследование FinExpertiza.
Общий показатель выручки сырьевого и несырьевого сектора бизнеса по стране составил 292,24 трлн рублей (против 250,53 трлн годом ранее). На нефтегазовый сектор приходится около 77 трлн, остальное — 215,3 трлн рублей.
В Красноярском крае выручка крупного и среднего бизнеса составила 5,95 трлн рублей (в 2023 году — 5,29 трлн рублей).
В Сибирском федеральном округе предприниматели заработали 23,46 трлн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае появился новый вертолет.