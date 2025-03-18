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В Красноярске снесут самовольно размещенное кафе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска суд признал самовольным объектом капитальное сооружение площадью 650,4 кв. м в микрорайоне Ветлужанка по улице Чернышева, 13. Выяснилось, что на строительство кафе отсутствовала разрешительная документация.

Источник: Reuters

Здание находилось в непосредственной близости к многоквартирным домам, жители жаловались на нарушение тишины и покоя.

Октябрьский районный суд установил, что сооружение возведено с грубым нарушением градостроительного законодательства РФ. Владелец подавал апелляции, но они были оставлены без изменений.

Если владелец сам не снесет кафе, его демонтируют принудительно за счет бюджета, а расходы на снос взыщут через суд.

После демонтажа на освободившейся территории планируется разбить газон, сообщили в мэрии.