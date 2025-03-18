В Красноярске снесут самовольно размещенное кафе

Здание находилось в непосредственной близости к многоквартирным домам, жители жаловались на нарушение тишины и покоя.
Октябрьский районный суд установил, что сооружение возведено с грубым нарушением градостроительного законодательства РФ. Владелец подавал апелляции, но они были оставлены без изменений.
Если владелец сам не снесет кафе, его демонтируют принудительно за счет бюджета, а расходы на снос взыщут через суд.
После демонтажа на освободившейся территории планируется разбить газон, сообщили в мэрии.