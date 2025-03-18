Россиянам рассказали, как распознать зависимость от онлайн-покупок

— Если традиционный оффлайн-шопоголизм все-таки требует определенных усилий, то в интернете оформление покупки практически никак вас не напрягает. Однако, как и с любой зависимостью, чаще всего под нее попадают люди, которые восполняют эмоциональный вакуум и недостаток дофамина, — сказал эксперт.