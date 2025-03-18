Россиянам рассказали, как распознать зависимость от онлайн-покупок

Онлайн-шопинг стал доступным и удобным способом получить все, что угодно, не выходя из дома. Все больше жителей России пользуются услугами маркетплейсов. Социолог Яков Якубович рассказал KP.RU, у кого чаще всего развивается болезненная зависимость от покупок в интернете.
— Если традиционный оффлайн-шопоголизм все-таки требует определенных усилий, то в интернете оформление покупки практически никак вас не напрягает. Однако, как и с любой зависимостью, чаще всего под нее попадают люди, которые восполняют эмоциональный вакуум и недостаток дофамина, — сказал эксперт.
Социолог подчеркнул, что наиболее подвержены такой зависимости люди с пониженной самооценкой. Это могут быть подростки, которые ищут утешение в покупках, пожилые люди, чувствующие себя покинутыми, и женщины среднего возраста, переживающие трудности в личной жизни.
Признаками зависимости могут стать постоянные реакции на уведомления от приложений, бесполезное накопление вещей, рост расходов на покупки, а также ухудшение работы и личных отношений. Россиян предупреждают, если время, проведенное на маркетплейсах, увеличивается, а покупки начинают восприниматься как необходимость, стоит пересмотреть свои привычки.