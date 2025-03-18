Россиянам рассказали, как преодолеть зависимость от зависания на маркетплейсах

— Если человек приобретает товар незапланированно, если он вообще заходит на маркетплейс, не имея конкретной цели, а именно желая заполнить свободное время, отвлечься от работы и чем-то себя занять, то это уже свидетельствует о зависимости. Редкий зависимый может сам себе поставить диагноз. Тут, конечно, должны подключаться близкие, коллеги, — рассказал KP.RU психолог Александр Невеев.