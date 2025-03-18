Россиянам рассказали, как преодолеть зависимость от зависания на маркетплейсах

Онлайн-покупки стали обычной частью жизни, но когда увлечение шопингом превращается в зависимость? Психологи предупредили россиян, что если время, проведенное на маркетплейсах, начинает мешать важным делам, стоит серьезно задуматься.
— Если человек приобретает товар незапланированно, если он вообще заходит на маркетплейс, не имея конкретной цели, а именно желая заполнить свободное время, отвлечься от работы и чем-то себя занять, то это уже свидетельствует о зависимости. Редкий зависимый может сам себе поставить диагноз. Тут, конечно, должны подключаться близкие, коллеги, — рассказал KP.RU психолог Александр Невеев.
Усугубить ситуацию могут постоянные уведомления от приложений, которые вызывают желание снова зайти на платформу. Они могут привести к созданию замкнутого круга, когда покупка, сначала приносящая удовольствие, затем вызывает чувство стыда и разочарования.
— Я считаю, что лучшим лекарством от зависания в соцсетях или на маркетплейсах является даже однократное посещение, допустим, детского дома, хосписа. Очень отрезвляет, когда видишь людей с реальными проблемами, — отметил Александр Невеев.