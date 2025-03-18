Новосибирский аквапарк «Аквамир» закрыл налоговый долг в 18,58 млн рублей

В Новосибирске произошли значительные события, касающиеся финансового состояния аквапарка «Аквамир» и связанных с ним юридических лиц. История запутанна и включает в себя несколько компаний и значительные суммы долгов. Центральной фигурой является аквапарк «Аквамир», владельцем которого стала компания ООО «СЕАН», имеющая тесные связи с бизнесменом Александром Манцуровым.