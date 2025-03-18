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Новосибирский аквапарк «Аквамир» закрыл налоговый долг в 18,58 млн рублей

Существенные долговые обязательства сняты.

Источник: ТАСС

Существенные долговые обязательства сняты.

В Новосибирске произошли значительные события, касающиеся финансового состояния аквапарка «Аквамир» и связанных с ним юридических лиц. История запутанна и включает в себя несколько компаний и значительные суммы долгов. Центральной фигурой является аквапарк «Аквамир», владельцем которого стала компания ООО «СЕАН», имеющая тесные связи с бизнесменом Александром Манцуровым.

Эта компания совершила впечатляющий финансовый маневр, полностью погасив колоссальный долг перед Федеральной налоговой службой в размере 18,58 миллионов рублей. Информация об этом появилась на официальном ресурсе Федресурс, подтверждена конкурсным управляющим ООО «ВДТ Строй» Артемом Кильчиком и подчеркивает решимость нового владельца решить накопившиеся финансовые проблемы. Ситуация, однако, гораздо сложнее, чем простое погашение задолженности.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что в Новосибирске опубликованы засекреченные кадры помощи фронту в ВОВ.