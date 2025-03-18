Работодатели получат право привлекать детей с 14 лет к работе в выходные

Работодатели смогут привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости.
Такие изменения предусмотрены поправками ко второму чтению законопроекта, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Документ предполагает, что несовершеннолетние смогут работать в выходные и праздничные дни в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных объединений, получающих государственную поддержку.
При этом для подростков от 15 лет потребуется их личное письменное согласие, а для 14-летних — согласие самого ребенка и одного из родителей. В случае с детьми-сиротами обязательным условием станет одобрение не только самого работника, но и органов опеки.
Если закон будет принят, его нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет в России потребуется замещение около 11 миллионов рабочих мест.